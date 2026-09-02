Полицейские изъяли более 200 кг осетра в Мангистауской области

28 августа в Актау в ходе проверки оперативной информации сотрудниками криминальной полиции ДП Мангистауской области при участии сотрудников ЦОУ, СОБР и батальона патрульной полиции был остановлен автомобиль Toyota Camry.

В ходе обыска автомобиля в багажном отделении обнаружено и изъято 50 экземпляров осетра общим весом 205 кг, находившихся в восьми пакетах.

Двое мужчин, находившихся в автомобиле, задержаны и доставлены в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Изъятая рыба передана на ответственное хранение. Расследование продолжается.

Полиция напоминает, что незаконные добыча, хранение, перевозка и оборот редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных влекут ответственность, предусмотренную законодательством.

Полиция призывает граждан бережно относиться к природным ресурсам региона и не оставаться равнодушными к фактам экологических правонарушений. При наличии информации о незаконной добыче или обороте осетровых видов рыб необходимо незамедлительно сообщать в полицию по номеру "102".