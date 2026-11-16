21 ноября в Астане состоится международный турнир по вольной борьбе Wrestling Stars League. Впервые на одном ковре встретятся сотрудники полиции и бойцы спецподразделений из 10 стран мира.

В международном турнире примут участие чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, Азии, Европы и Америки.

Честь Казахстана будут защищать ведущие спортсмены спортивного клуба МВД "Арлан". Они завоевали путевки на международные соревнования по итогам отборочных схваток, в которых приняли участие 50 спортсменов.

В рамках турнира состоятся 10 поединков. На борцовском ковре за звание сильнейшего поборются именитые спортсмены мирового уровня, а также сотрудники правоохранительных органов, для которых сила, выносливость и дисциплина являются важными качествами в профессиональной деятельности.

Автор проекта Wrestling Stars League Даурен Жабасов рассказал об особенностях предстоящего турнира.

— Впервые мы объединяем на одном ковре полицейских и бойцов спецподразделений из 10 стран. Среди них — чемпионы мира и призеры Олимпийских игр. Это будет не просто турнир, а настоящее противостояние сильнейших. Зрителей ждут зрелищные схватки, яркие эмоции и бескомпромиссная борьба, — отметил он.

Соревнования пройдут в соответствии с международными правилами Объединенного мира борьбы (UWW).

По словам организаторов, международный турнир Wrestling Stars League направлен на укрепление спортивного сотрудничества между правоохранительными органами разных государств и повышение интереса молодежи к спорту.