Полицейские пресекли более 6,6 тысячи экологических правонарушений в Павлодарской области

В рамках “Таза Қазақстан” сотрудники полиции совместно с природоохранными и экологическими органами, общественными организациями и экоактивистами проводят рейдовые мероприятия на территории области.

Работа направлена на выявление стихийных свалок и привлечение к ответственности нарушителей в местах отдыха и массового скопления людей, в том числе вблизи населенных пунктов.

За период проведения мероприятий выявлено 6 656 нарушений правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также загрязнения мест общего пользования. Все нарушители привлечены к административной ответственности.

Кроме того, материалы по фактам нарушения экологических требований в области обращения с отходами направлены в департамент экологии по Павлодарской области.

В рамках акции и принципа “нулевой терпимости к правонарушениям” полиция продолжает работу по улучшению экологической обстановки и состояния окружающей среды в регионе.

Особое внимание уделяется территориям, где чаще всего образуются несанкционированные свалки. Так, в ходе одного из профилактических мероприятий в Павлодаре сотрудники полиции выявили факт незаконной выгрузки отходов в Северной промышленной зоне. Водитель грузового автомобиля КамАЗ складировал строительный мусор в неустановленном месте. Собранные материалы направлены в департамент экологии для принятия соответствующего решения.

— Кроме того, сотрудники полиции используют возможности Центра оперативного управления для выявления экологических правонарушений. В октябре текущего года с помощью систем видеонаблюдения установлен факт незаконной выгрузки отходов водителем грузового автомобиля. Еще одно аналогичное нарушение выявлено в ходе мониторинга территории, — сообщил исполняющий обязанности начальника управления общественной безопасности ДП Павлодарской области Максат Сарин.

Работа в рамках инициативы не ограничивается исключительно выявлением нарушений. Полицейские также проводят разъяснительные беседы с жителями, призывая бережно относиться к природе, соблюдать чистоту в общественных местах и не оставлять мусор после отдыха.

Важно помнить, что чистота региона зависит от сознательности каждого жителя, его уважения к окружающей среде и соблюдения установленных правил.

Полиция призывает жителей и гостей региона не оставаться равнодушными к вопросам экологии, соблюдать правила благоустройства и незамедлительно сообщать о нарушениях в правоохранительные органы.