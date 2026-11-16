В Приозерске полицейские пресекли деятельность группы, подозреваемой в незаконной добыче и сбыте раков в особо крупном размере. Предварительный ущерб государству составил почти 20 млн тенге.

Масштабную противоправную деятельность выявили сотрудники природоохранной полиции совместно с управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Карагандинской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер".

В городе Приозерске задержаны восемь человек в возрасте от 23 до 50 лет, подозреваемых в незаконной добыче и реализации раков.

В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий полицейские изъяли внушительную партию незаконно добытой продукции — 2 557 кг раков. Кроме того, в качестве вещественных доказательств изъяты 115 палетов и два транспортных средства, предположительно использовавшихся для перевозки незаконного улова, — грузовой автомобиль и микроавтобус ГАЗель.

По предварительным подсчетам, противоправная деятельность подозреваемых причинила государству ущерб на сумму почти 20 млн тенге.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Все восемь человек задержаны, двое из них водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и возможных иных участников противоправной деятельности.

Работа по пресечению незаконного природопользования и браконьерства продолжается.