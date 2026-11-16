МВД: Пресечено 595 фактов незаконной установки дополнительных топливных баков

Министерство внутренних дел продолжает работу по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в рамках принципа "Закон и Порядок". Профилактика правонарушений и защита граждан остаются одними из приоритетных направлений деятельности полиции.

Безопасный дом

С 5 октября по 5 ноября по всей республике проводилось оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасный дом". В ходе мероприятия полицейские проверили более 576 тысяч жилых и других объектов. Особое внимание уделили арендованным квартирам, дачным домам, неблагополучным семьям и лицам, состоящим на профилактическом учете.

Пресечено около 42 тысяч нарушений миграционного законодательства. К ответственности привлечены почти 9 тысяч иностранцев. Также в полицию доставлены более 3,5 тысяч человек без определенного места жительства.

Полицейские активно работали с населением. Проведено более 12 тысяч встреч с жителями, распространено почти 398 тысяч профилактических памяток. От граждан поступило более 4,5 тысяч предложений и обращений, по которым приняты меры.

Также проверено более 100 тысяч владельцев оружия. Пресечено свыше 1,5 тысячи нарушений, изъято 195 единиц незарегистрированного оружия. В области Жетісу мужчине, злоупотреблявшему алкоголем, полицейские помогли пройти лечение и изменить образ жизни. Сейчас он работает, а его мать поблагодарила участкового инспектора за помощь. В области Абай выявлены семьи, где родители ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. Детей поместили в центр адаптации, а в отношении родителей приняли меры.

Борьба с незаконным вывозом топлива

Еще одно важное направление работы МВД - пресечение незаконного вывоза топлива за пределы страны. Вблизи 48 автомобильных пунктов пропуска через государственную границу выставлены круглосуточные посты полиции. С начала года по республике пресечено 595 фактов незаконной установки дополнительных топливных баков общим объемом 159,5 тонны. Наибольшее количество нарушений выявлено в Жамбылской (386), Туркестанской (119) и Костанайской (80) областях. Водители привлечены к административной ответственности по части 7 статьи 590 КоАП с наложением штрафа. Автомобили демонтированы и возвращены владельцам.

Таза Қазақстан

Борьба с вандализмом и незаконными граффити остается одним из актуальных направлений работы ведомства. С 1 сентября удалено более 26 тысяч незаконных надписей. Более 8 тысяч человек привлечены к административной ответственности. За вандализм и наркограффити начато 7 досудебных расследований. Проводится и профилактическая работа: организовано свыше 43 тысяч бесед с гражданами, распространено более 59 тысяч информационных брошюр.

Министерством также проводится комплекс мероприятий, направленных на предупреждение загрязнения окружающей среды. С начала года проведено свыше 47 тысяч рейдов, выявлено 1724 стихийные свалки и пресечено более 351 тысячи административных правонарушений. В результате принятых мер ликвидировано 1435 несанкционированных свалок.

- Полиция продолжит работу по обеспечению общественной безопасности и правопорядка. Соблюдайте закон и порядок, берегите себя и своих близких! - отметили в МВД.