МВД рассказало, как не стать участником мошеннических схем с активацией WhatsApp-аккаунтов

В Министерстве внутренних дел предупредили об опасности предложений легкого заработка, связанных с регистрацией sim-карт и созданием аккаунтов в WhatsApp для посторонних лиц.

Как отмечают в ведомстве, злоумышленники могут предлагать подросткам и молодым людям купить sim-карты, оформить их на своe имя, зарегистрировать WhatsApp-аккаунты и передать коды подтверждения и данные для входа. За это обещают денежное вознаграждение.

Однако в дальнейшем такие номера и аккаунты могут использоваться в преступных целях: для обмана граждан, хищения денежных средств, распространения вредоносных ссылок и создания фейковых профилей.

При этом ответственность и возможные правовые последствия могут затронуть и тех, на чье имя оформлены sim-карты и аккаунты, поскольку их данные могут фигурировать в противоправных схемах.

В МВД призывают граждан не соглашаться на подобные предложения, не оформлять sim-карты для незнакомых людей, не передавать третьим лицам коды подтверждения и доступ к своим мессенджерам.

Особое внимание на это следует обратить родителям: важно объяснять подросткам, что обещание легкого заработка может оказаться способом вовлечения в противоправную деятельность.