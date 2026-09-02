1 сентября, в День знаний, полицейские региона не только обеспечили безопасность школьников, но и постарались сделать первый день нового учебного года по-настоящему особенным для детей.

В первый день нового учебного года были усилены меры безопасности вблизи организаций образования. На прилегающих к школам территориях дежурили усиленные патрульные наряды, а сотрудники полиции были задействованы во всех образовательных учреждениях региона.

Полицейские провели для школьников уроки правового просвещения, напомнили о правилах дорожного движения и важности соблюдения порядка. Поздравляя ребят с началом учебного года, они пожелали им оправдать надежды родителей и педагогов, стремиться к новым знаниям и всегда уважать закон.

Особое внимание в этот день было уделено школам, где учились сотрудники полиции, погибшие при исполнении служебного долга, классам “Жас сақшы”, а также детям погибших сотрудников.

Так, в День знаний сотрудники полиции во главе с начальником департамента полиции Актюбинской области Каиркеном Алиевым посетили среднюю школу № 13 города Актобе, где учился полицейский Руслан Жолдыбаев, героически погибший при исполнении служебного долга. Здесь состоялась встреча с учащимися класса “Жас сақшы”, носящего имя героя. Школьников поздравили с началом нового учебного года и вручили памятные подарки, пожелав успехов в учебе, уверенности в своих силах и новых достижений.

Особенным стало и посещение школы-гимназии “Смарт Білім”. Полицейские поздравили первоклассников, среди которых был сын погибшего при исполнении служебного долга казахстанского полицейского Тимура Наурызбаева — Хана Тимурулы. Для него этот день стал первым шагом в школьную жизнь.

Ребятам вручили подарки и книжки-раскраски с правилами дорожного движения. Для маленьких школьников это стало приятным сюрпризом и подарило еще больше радости в их первый школьный день.

В ходе посещения образовательных учреждений Каиркен Алиев ознакомился с действующей системой обеспечения безопасности в школах. Обращаясь к детям и их родителям, он пожелал им успешного учебного года, новых достижений и исполнения самых добрых надежд.