Сотрудники Министерства внутренних дел раскрыли убийство, совершенное более трех лет назад в области Абай.

В сентябре 2023 года в полицию обратилась женщина с просьбой оказать содействие в розыске супруга, который ушел на заработки и перестал выходить на связь. Несмотря на проведение необходимых поисковых и оперативно-розыскных мероприятий, установить местонахождение мужчины на тот момент не удалось.

Вместе с тем работа по установлению судьбы пропавшего без вести гражданина не прекращалась. Полицейские последовательно отрабатывали различные версии произошедшего и устанавливали возможных лиц, причастных к его исчезновению.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в поле зрения стражей порядка попал гражданин, который, как выяснилось, после совершения указанного убийства был привлечен к уголовной ответственности за другое преступление и впоследствии отбывал наказание в местах лишения свободы.

Для проверки его возможной причастности к исчезновению мужчины была организована дополнительная комплексная работа. В результате подозреваемый дал признательные показания, подробно рассказав об обстоятельствах совершенного преступления и указав место сокрытия тела мужчины.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Министерство внутренних дел продолжит данную работу. Каждое преступление должно получить правовую оценку, а виновные - понести заслуженное наказание. Принцип неотвратимости наказания остается неизменным приоритетом в деятельности органов внутренних дел.