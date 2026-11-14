Закон и Порядок: МВД пресекло деятельность религиозного радикала

Длительная оперативная разработка сотрудников МВД завершилась задержанием 44-летнего мужчины, подозреваемого в пропаганде религиозного экстремизма и разжигании межрелигиозной розни.

На протяжении длительного времени оперативники МВД проводили работу по установлению и документированию его противоправной деятельности, в том числе в интернет-пространстве.

По данным следствия, с 2024 года мужчина находился за пределами Казахстана, откуда продолжал распространять радикальные идеи. Он администрировал закрытые Telegram-группы, проводил онлайн-лекции и оказывал идеологическое влияние на своих последователей.

Несмотря на нахождение подозреваемого за рубежом, его деятельность оставалась в поле зрения правоохранительных органов.

Ранее ряд его аудиолекций был признан судом экстремистскими материалами по признакам пропаганды терроризма и возбуждения религиозной розни.

Установлено, что мужчина получил религиозное образование в зарубежных теологических учебных заведениях. Используя свой авторитет среди единомышленников, в 2024-2025 годах он получил от них более 60 миллионов тенге.

11 ноября в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан в Алматы.

Одновременно следственные действия проведены в Алматы и Жамбылской области. В ходе обысков изъяты религиозная литература и рукописные материалы с признаками экстремистской идеологии.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время сотрудники МВД продолжают работу по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности, возможных соучастников и других причастных лиц.

Принцип "Закон и Порядок" неизменен: попытки распространять экстремистскую идеологию и разжигать религиозную рознь будут выявляться и пресекаться независимо от того, где находятся их организаторы - в Казахстане или за его пределами.