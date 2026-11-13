В Туркестанской области за прошедшую неделю в ходе рейдовых мероприятий выявлены 80 жителей, выбрасывавших бытовые отходы в неустановленных местах.

С нарушителями проведены разъяснительные беседы, а также приняты административные меры в соответствии с законодательством.

Так, на одной из улиц города Кентау был выявлен гражданин, который выбрасывал бытовые отходы из своего дома в не предназначенном для этого месте. По данному факту в отношении него приняты соответствующие меры в рамках закона.

Полиция усиливает контроль за санитарным состоянием города и продолжает работу по предупреждению подобных правонарушений.

Стражи порядка призывают жителей бережно относиться к окружающей среде и выбрасывать бытовые отходы только в специально отведенных для этого местах.

Чистота города — общая ответственность каждого жителя.