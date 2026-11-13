Девять пьяных водителей привлекли к ответственности за неделю в области Жетысу

Сотрудники департамента полиции области Жетысу продолжают работу по обеспечению безопасности дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

За прошедшую неделю в ходе патрулирования на дорогах региона выявлено девять водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Несмотря на строгие меры ответственности, отдельные водители продолжают грубо нарушать правила дорожного движения, подвергая опасности не только собственную жизнь, но и жизни других участников дорожного движения.

По выявленным фактам приняты предусмотренные законодательством меры. За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрены административный арест сроком на 15 суток и лишение права управления транспортными средствами на 7 лет.

Полиция напоминает: управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения является одним из наиболее опасных нарушений, способных привести к тяжелым и трагическим последствиям.

Полицейские продолжат профилактические и рейдовые мероприятия, направленные на выявление нетрезвых водителей и предотвращение дорожно-транспортных происшествий.

Помните: садясь за руль в состоянии опьянения, вы подвергаете опасности человеческие жизни. Закон и порядок начинаются с личной ответственности каждого!