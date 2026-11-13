Более 220 кг марихуаны изъяли полицейские в ЗКО

Два факта незаконного оборота наркотических средств выявили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП ЗКО.

Крупные партии наркотиков обнаружили в ходе ОПМ “Қарасора” в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицейскими в Уральске.

В одном из случаев оперативники задержали 34-летнего жителя города. Во дворе его дома находились две большие коробки. При их осмотре полицейские обнаружили 12 полиэтиленовых мешков с веществом растительного происхождения.

Согласно заключению исследования, изъятое вещество является высушенной марихуаной. Его общий вес составил 198 кг 16 гр.

Еще одна крупная партия наркотиков была обнаружена в квартире другого жителя Уральска, 45 лет. В ходе обыска полицейские изъяли 23 кг высушенной марихуаны.

Таким образом, по двум выявленным фактам из незаконного оборота изъято более 220 кг марихуаны.

По обоим фактам начаты досудебные расследования. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также возможных каналов поступления и распространения наркотических средств.

Работа по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотиков на территории региона продолжается.