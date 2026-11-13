Убрать со стен опасную рекламу и привлечь внимание к проблеме распространения наркотиков.

В области Абай студенты вместе с сотрудниками полиции участвуют в акции “Есірткіге қарсымыз!”. За неделю удалено 240 граффити, в том числе надписи, рекламирующие наркотики.

Акция проходит при поддержке департамента полиции области Абай в рамках продвижения идеологии “Закон и порядок”. Она объединяет молодежь и правоохранителей вокруг общей задачи — сделать общественные пространства безопаснее и предупредить вовлечение молодых людей в наркопреступность.

Наркограффити могут скрывать адреса интернет-ресурсов по продаже запрещенных веществ. Удаляя такие надписи, участники помогают ограничить распространение опасной рекламы.

Для студентов участие в акции — возможность личным примером показать сверстникам: забота о родном городе начинается с конкретных дел. Не пройти мимо опасной надписи, отказаться от сомнительной подработки, предупредить друга — вклад, который доступен каждому.