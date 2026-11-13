Цифровая безопасность становится одним из ключевых направлений работы правоохранительных органов. В Казахстане усиливают борьбу с интернет-мошенничеством, внедряют современные механизмы защиты граждан и расширяют взаимодействие с зарубежными партнерами.

Киберпреступность не знает границ. Сегодня преступнику не нужно находиться рядом с жертвой. Достаточно телефона, доступа к интернету и нескольких секунд. Мошеннические call-центры, поддельные инвестиционные платформы, хищение персональных данных и кражи денег с использованием цифровых технологий - это вызов всему миру.

Казахстан отвечает на него конкретными действиями. По инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева в стране последовательно укрепляется принцип "Закон и Порядок". Под руководством Министерства внутренних дел внедряются новые технологии, совершенствуется законодательство и усиливается международное сотрудничество.

Результатом принимаемых мер стало сокращение интернет-мошенничества за три года на 40%. Только за девять месяцев 2026 года этот показатель снизился на 20,8%.

Сегодня наша страна противодействует киберпреступности не только силой закона, но и с помощью современных технологий. Создана система оперативного взаимодействия полиции, банков, операторов связи и IT-компаний. В единую сеть Антифрод-центра Национального Банка объединены более 200 участников.

Благодаря совместной работе заблокировано свыше 117 млрд тенге подозрительных средств. Потерпевшим возмещено 5,9 млрд тенге. Заблокировано почти 187 млн мошеннических звонков. Прекращен доступ к более чем 33 тысячам противоправных интернет-ресурсов, включая свыше восьми тысяч фишинговых сайтов. Из незаконного оборота изъято более 13 тысяч sim-карт, использовавшихся в преступных схемах. К выявлению мошеннических ресурсов подключены киберволонтeры и специальная группа Cyberbot. Главная задача - не просто раскрыть преступление, а остановить мошенника до того, как он похитит деньги.

Кроме того, Казахстан усиливает защиту граждан и на законодательном уровне. Введена уголовная ответственность за дропперство - передачу банковских счетов и платежных инструментов преступникам. Развиваются механизмы защиты персональных данных, а гражданам становятся доступны новые цифровые инструменты безопасности. Одним из них является сервис "Стоп-кредит", позволяющий самостоятельно запретить оформление займов на свое имя. Им воспользовались уже 6,3 млн раз. Также развиваются сервисы проверки утечек данных, выявления фишинговых угроз и обучения цифровой безопасности.

Преступность транснациональна. Ответ - международный

Для Казахстана государственная граница не является препятствием в борьбе с киберпреступниками. Министерство внутренних дел взаимодействует с правоохранительными подразделениями 109 государств. Совместные операции уже приносят конкретные результаты. В 2025 году за рубежом пресечена деятельность семи мошеннических call-центров. Еще шесть ликвидированы на территории Казахстана.

В марте 2026 года в украинском городе Днепр в результате совместной международной операции ликвидированы три мошеннических call-центра. Преступники обманывали граждан Казахстана, Украины и стран Европейского союза. В ходе операции проведено 40 обысков, задержаны 53 человека. Изъяты десятки компьютеров, телефоны, автомобили и денежные средства.

В июне 2026 года в Одессе пресечена деятельность еще одного международного мошеннического call-центра. Задержаны девять человек.

В том же месяце состоялась совместная операция Казахстана и Чехии. Одновременно проведены обыски в четырех городах двух государств. Пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся торговлей персональными данными граждан Казахстана и стран СНГ. Предполагаемые организаторы задержаны.

Эти операции стали результатом не просто обмена информацией, а реальных совместных действий, задержаний и скоординированной работы правоохранительных органов разных стран.

Противодействие киберпреступности - это не только расследования и специальные операции, но и предупреждение преступлений. С начала года по республике проведено более 104 тысяч профилактических встреч. Миллионы граждан охвачены информационными кампаниями по защите от мошенничества. Особое внимание уделяется молодежи, повышению цифровой грамотности и безопасному использованию финансовых технологий.