214 преступлений раскрыто с помощью служебных собак в Павлодарской области

За ежедневными сводками раскрытых преступлений стоит кропотливая работа не только полицейских, но и их четвероногих помощников.

На базе кинологического центра департамента полиции Павлодарской области содержатся 16 собак разных пород. Большинство из них — немецкие и бельгийские овчарки, лабрадоры и спаниели, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны в полицейской работе. Распорядок дня служебных питомцев тщательно спланирован: каждое утро начинается с осмотра ветеринара, после чего проходят занятия по профилю.

— С начала года с помощью четвероногих помощников раскрыто 214 преступлений, из них 78 — наркопреступления. Питомцы центра кинологической службы несут круглосуточное дежурство в составе следственно-оперативных групп, — говорит начальник Центра кинологической службы ДП Павлодарской области Нияз Валиев.

Так, служебная собака по кличке Ж-Альдо помогла раскрыть кражу в селе Кенжеколь. В дежурную часть поступило сообщение о краже тележки с установленной на ней флягой. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили подозреваемого, который находился неподалеку. Однако мужчина отрицал свою причастность к краже и отказывался признавать содеянное.

Чтобы установить направление передвижения предполагаемого похитителя, было принято решение задействовать служебную собаку. Сотрудники полиции предоставили ей обувь подозреваемого для идентификации запаха. Взяв запаховый след с места происшествия, собака уверенно повела кинолога по маршруту и привела его к одному из частных домов. Во дворе этого дома она обнаружила похищенную тележку с флягой. Как пояснила хозяйка дома, тележку ей привез сельчанин, передав ее в обмен на одну бутылку водки.

В результате профессиональной работы кинолога и служебной собаки похищенное имущество было обнаружено и возвращено законному владельцу.

Этот случай еще раз подтверждает, что служебная собака — надежный помощник сотрудников полиции, а ее подготовка, острое обоняние и способность работать по запаховому следу играют важную роль в раскрытии преступлений.