Услышать ребенка, предупредить беду: один день с инспектором ювенальной полиции

Жулдыз Куатовна служит в органах внутренних дел один год. Она — участковый инспектор по делам несовершеннолетних группы ювенальной полиции отдела общественной безопасности управления полиции города Семей. Обслуживает участок “Центр”, за ней закреплены гимназия № 37 и школа № 4.

Рабочий день начинается в 08:30 в городском управлении полиции. Затем — посещение школ, встречи с педагогами, беседы с учениками и родителями. Темы определяет сама жизнь: буллинг и кибербуллинг, мелкое хулиганство, вандализм, последствия правонарушений.

В рамках продвижения идеологии “Закон и порядок” инспектор объясняет школьникам, почему ответственность начинается с повседневных решений: что написать в общем чате, как отреагировать на чужую травлю, согласиться ли на опасную затею компании. Важно, чтобы за юридическими понятиями дети видели понятные им ситуации и последствия.

Отдельная часть службы — посещение несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, и их семей. Здесь внимание сосредоточено на условиях жизни ребенка, отношениях со взрослыми и вопросах его безопасности. Такая работа требует такта: за порогом каждого дома — своя семейная история.

Встречи с родителями также входят в ежедневные обязанности Жулдыз. Предупреждать правонарушения и защищать детей гораздо легче, когда семья, школа и полиция поддерживают связь и вовремя замечают тревожные изменения.

В дни ночных профилактических рейдов служба продолжается и поздним вечером. После инструктажа инспектор вместе с коллегами проверяет развлекательные заведения, кафе и другие места, где могут находиться несовершеннолетние. Такие мероприятия проходят с 22:00 до 03:00.

Школьный коридор, разговор с родителями, посещение семьи, ночной рейд — работа ювенального инспектора складывается из множества встреч. И каждая из них дает возможность вовремя заметить проблему, услышать ребенка и помочь до того, как ситуация станет опасной.