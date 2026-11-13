Сотрудники управления дознания и управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области Жетысу провели профилактическую лекцию для учащихся лицея № 24, направленную на предупреждение наркоправонарушений и формирование здорового образа жизни среди подрастающего поколения.

В ходе встречи полицейские рассказали школьникам о пагубном влиянии наркотических средств на здоровье человека, опасности вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков, а также об уголовной ответственности за совершение наркопреступлений.

Особое внимание было уделено современным способам вовлечения подростков в противоправную деятельность через социальные сети и мессенджеры, в том числе под предлогом легкого заработка.

Сотрудники полиции призвали учащихся быть бдительными, не поддаваться сомнительным предложениям и осознавать последствия необдуманных поступков.

Подобные профилактические мероприятия проводятся в рамках реализации принципа “Закон и порядок” и направлены на повышение правовой грамотности молодежи, формирование устойчивого неприятия наркотиков и предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних.

Полиция напоминает: защита подрастающего поколения от наркотиков — общая задача семьи, школы и общества.