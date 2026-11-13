Полицейские рассказали школьникам об ответственности за правонарушения в Усть-Каменогорске

Начальник управления дознания департамента полиции Восточно-Казахстанской области Арман Умутов, провел профилактическую лекцию для учащихся 9–10-х классов средней школы № 1 имени Шакарима в Усть-Каменогорске.

В ходе встречи школьникам рассказали о последствиях правонарушений и преступлений, в том числе связанных с распространением и сбытом наркотических средств. Особое внимание уделили уголовной ответственности, рискам вовлечения в незаконную деятельность и предложениям быстрого заработка.

Также обсудили соблюдение правил дорожного движения, безопасность детей на дорогах и влияние компаний, склоняющих подростков к противоправному поведению.

Учащимся объяснили, как важно знать свои права и обязанности, уметь распознавать опасные ситуации и осознавать последствия собственных решений.

Главная цель таких встреч — помочь подросткам лучше ориентироваться в вопросах закона, научиться распознавать опасные ситуации и осознанно подходить к собственным решениям.

Полиция напоминает: важно не поддаваться чужому влиянию, не соглашаться на сомнительные предложения и не оставаться равнодушными к собственной безопасности. Ведь один необдуманный поступок может изменить всю дальнейшую жизнь.