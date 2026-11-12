Форум "Будущее без наркотиков" с участием 1000 человек прошел в Туркестане

В Туркестанской области в рамках принципа “Закон и порядок” состоялся антинаркотический форум “Будущее без наркотиков”. Масштабное мероприятие стало итогом десятидневной профилактической работы, проведенной на территории региона.

В форуме приняли участие председатель Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Абай Жусупов, депутат Курултая РК Гулисхан Нахбаева, член Народного совета Казахстана Олжас Сулеймен, руководитель проекта “Жайдарман” Есен Елеукен, аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, начальник департамента полиции области Арыстангани Заппаров, руководитель департамента КНБ по Туркестанской области Болат Калмурзаев, представители прокуратуры, суда, полиции и других компетентных органов, а также молодежь.

Гостей форума встретила роботизированная собака полиции. Также были продемонстрированы возможности беспилотников по наблюдению за территорией и выявлению правонарушений. Участникам показали, как служебные собаки обнаруживают спрятанные наркотические вещества, а сотрудники спецподразделений продемонстрировали тактические приемы задержания подозреваемых.

Кроме того, гости ознакомились с выставкой рисунков и изделий декоративно-прикладного творчества, подготовленной учащимися классов “Жас сақшы”.

В официальной части форума выступил аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, который подчеркнул важность совместной работы государственных органов и общества в противодействии наркопреступности. Начальник департамента полиции Туркестанской области Арыстангани Заппаров отметил, что формирование безопасной среды и помощь молодежи в выборе правильного жизненного пути являются общей задачей. Он призвал педагогов и родителей уделять особое внимание воспитанию подростков, а молодежь — не поддаваться соблазну легкого заработка, стремиться к знаниям и честному труду.

— Я верю в молодежь, которая трудится ради будущего своей страны! — подчеркнул он в завершение выступления.

Следует отметить, что за 10 месяцев 2026 года в Туркестанской области выявлено 332 правонарушения, а из незаконного оборота изъято около одной тонны наркотиков. Также заблокировано 1360 интернет-ресурсов, ограничено использование 2320 банковских карт и ликвидировано 515 граффити-надписей, рекламирующих наркотики. В рамках профилактики проведено около 1300 мероприятий, участниками которых стали более 144 тысяч человек.

В качестве спикеров форума выступили Гулисхан Нахбаева, Олжас Сулеймен, Абай Жусупов и Есен Елеукен. Они обсудили с молодежью вопросы формирования правовой культуры, осознанного выбора, повышения гражданской активности, эффективной организации досуга и укрепления антинаркотических взглядов.

Культурную программу мероприятия украсило выступление мужского хора Национальной гвардии РК, исполнившего патриотические песни. В завершение форума выступили певец, лауреат Государственной молодежной премии “Дарын” Ибрагим Ескендир и ансамбль молодых домбристов “Алтын домбыра”.