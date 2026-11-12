Школьников предупредили о новых способах интернет-мошенничества в области Жетысу

Сотрудники управления по противодействию киберпреступности департамента полиции области Жетысу провели профилактическое занятие для школьников, посвященное вопросам цифровой безопасности и предупреждения интернет-мошенничества.

В ходе встречи полицейские рассказали учащимся о современных способах обмана через телефоны, социальные сети и мессенджеры. Особое внимание уделили мошенническим звонкам, подозрительным ссылкам, ложным сообщениям о выигрышах, а также попыткам злоумышленников получить персональные данные и доступ к банковским приложениям.

Школьникам объяснили, как распознать мошенников, почему нельзя сообщать посторонним SMS-коды, пароли и банковские реквизиты, а также какие действия необходимо предпринять при получении подозрительных звонков и сообщений.

Мероприятие проведено в рамках реализации концепции “Закон и порядок” и направлено на повышение цифровой грамотности несовершеннолетних.

Полиция призывает родителей регулярно беседовать с детьми о безопасности в интернете и напоминает: бдительность и соблюдение простых правил цифровой безопасности помогают защититься от мошенников.