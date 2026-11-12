Его последний бой стал символом мужества и верности присяге. Спустя 15 лет после гибели Героя Народа, капитана полиции Газиза Байтасова, его имя продолжает жить в памяти людей и вдохновлять молодое поколение. В Темиртау в честь героя полицейского открыт специализированный класс “Жас сақшы”.

В 2011 году в Таразе капитан полиции Газиз Байтасов ценой собственной жизни остановил террориста-смертника, предотвратив гибель мирных жителей. До последней минуты он оставался верен служебной присяге, проявив беспримерное мужество и самоотверженность. За этот подвиг ему было присвоено звание Героя Народа.

Спустя 15 лет память о герое обрела новое продолжение. В средней школе № 12 города Темиртау состоялось торжественное открытие класса “Жас сақшы”, которому присвоено имя Газиза Байтасова.

Новый класс станет площадкой для патриотического и правового воспитания школьников. Здесь ребята будут учиться ответственности, дисциплине, уважению к закону и общественному порядку, а также знакомиться с профессией полицейского и ее особенностями.

Первыми участниками класса стали около 30 восьмиклассников. В присутствии руководства департамента полиции, педагогов и родителей ребята торжественно приняли присягу юных стражей порядка, пообещав быть достойными доверия и с честью выполнять возложенные на них обязанности.

Для самих школьников этот день стал не просто праздничным событием, а важным шагом в осознании личной ответственности.

— Для меня сегодня особенный день. Я вступила в класс “Жас сақшы” и приняла присягу. Обещаю быть верной своему слову, уважать Закон и порядок, а также вносить свой вклад в поддержание дисциплины в школе, — поделилась ученица 8-го класса Аяру Манарбек.

С напутственными словами к юным участникам обратился заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Талгат Мугманов. Он подчеркнул, что открытие подобных классов имеет особое значение для воспитания подрастающего поколения, поскольку именно через знакомство с реальными примерами мужества и самоотверженности формируется уважение к Родине, закону и людям, стоящим на страже безопасности граждан.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес администрации школы, педагогов и родителей, поддержавших эту инициативу. За содействие в открытии класса им были вручены благодарственные письма начальника департамента полиции.

В мероприятии также приняли участие представители акимата и отдела образования Темиртау, ветераны органов внутренних дел, сотрудники полиции, родители и педагоги. Особое место в программе заняли рассказы о жизненном пути Газиза Байтасова, его профессиональном становлении и героическом поступке. Ветераны поделились воспоминаниями и подчеркнули, что настоящий патриотизм проявляется не в словах, а в готовности отвечать за безопасность других.

Практическая часть мероприятия вызвала живой интерес у школьников. Сотрудники Центра кинологической службы продемонстрировали возможности служебных собак, а бойцы подразделения специального назначения быстрого реагирования показали элементы профессиональной подготовки и тактические приемы. Патриотические песни в исполнении учащихся добавили церемонии особую атмосферу.

Кульминацией события стало торжественное открытие класса имени Газиза Байтасова и перерезание символической ленты. После церемонии для юных участников провели открытый урок на тему “Имя героя — символ мужества”, посвященный жизни и подвигу героя полицейского.

Имя Газиза Байтасова теперь будет встречать школьников каждый день, напоминая им о том, что значит быть смелым, ответственным и верным своему долгу. Ведь настоящий подвиг не заканчивается вместе с жизнью героя — он продолжает жить в поступках и ценностях новых поколений.