В селе Нургиса Тлендиева Илийского района состоялось открытие пилотного проекта “Ауыл қорғаны”, направленного на повышение уровня безопасности сельских населенных пунктов.

Впервые в Алматинской области в одном здании объединены три экстренные службы: полиция, пожарное подразделение и скорая медицинская помощь.

Новый формат работы позволит обеспечить более оперативное реагирование на происшествия, сократить время прибытия экстренных служб и повысить доступность помощи для жителей сельской местности.

Особое место в работе нового поста отведено полиции. Постоянное присутствие сотрудников правоохранительных органов позволит усилить охрану общественного порядка, повысить уровень профилактики правонарушений и обеспечить оперативное реагирование на обращения граждан.

Проект реализован при поддержке акима Алматинской области и финансировании частных инвесторов. Его актуальность обусловлена активным ростом населения Караойского сельского округа, где сегодня проживает порядка 20 тысяч человек.

В рамках мероприятия для укрепления материально-технической базы нового объекта переданы ключи от автомобиля скорой медицинской помощи Hyundai Staria и патрульного автомобиля Kia Sorento.

— Открытие “Ауыл қорғаны” стало важным шагом в реализации принципа “Закон и Порядок”, основанного на обеспечении безопасности граждан, доступности государственных услуг и своевременном реагировании на любые угрозы, — сообщил начальник ДП Алматинской области Мейрам Абикеев.

Объединение трех экстренных служб в одном центре позволит не только повысить эффективность межведомственного взаимодействия, но и сформировать новую модель обеспечения безопасности сельских территорий.

— Главная цель проекта — чтобы каждый житель, независимо от места проживания, мог своевременно получить необходимую помощь и чувствовать себя в безопасности, — дополнил Мейрам Абикеев.