Герой, отдавший жизнь за Родину: 15 лет со дня подвига Газиза Байтасова

Департамент полиции Жамбылской области провел памятное мероприятие в парке имени Бауыржана Момышулы в Таразе, приуроченное к 15-й годовщине героической гибели Халық Қаһарманы, капитана полиции Газиза Байтасова.

В памятном мероприятии приняли участие руководство и личный состав департамента, представители правоохранительных органов, ветераны и члены семьи Героя.

Участники возложили цветы к памятнику, отдав дань уважения подвигу Газиза Байтасова. Минутой молчания почтили память коллег, погибших при исполнении служебного долга.

В своем выступлении начальник департамента полиции Кайсар Султанбаев подчеркнул, что подвиг Газиза Байтасова навсегда останется в памяти народа.

— Его мужество — яркий пример преданного служения Родине и верности присяге. Мы и впредь будем чтить память Героя, бережно хранить его имя и передавать историю его подвига следующим поколениям, — отметил он.

Сын Героя Арманжан Байтасов, в свою очередь, выразил благодарность всем, кто чтит память его отца и проявляет внимание и уважение к их семье.

Памятная церемония продолжилась торжественным маршем личного состава полиции.

Подвиг — наследие народа, память о нем — наказ будущим поколениям!