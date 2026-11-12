"Спросите нас. Мы рядом": за два дня гражданам оказано 627 видов помощи

5-6 ноября Министерством внутренних дел проведена очередная республиканская акция "Мы рядом. Спросите нас".

В течение двух дней сотрудники полиции находились на прямой связи с гражданами через социальную сеть Threads и другие каналы коммуникации. К акции также подключились представители государственных органов и организаций, оказывающих правовую, психологическую и социальную поддержку.

За время акции поступило 423 обращения. По 70 обращениям потребовалось незамедлительное реагирование. Всего гражданам оказано 627 видов помощи, организовано 1 133 выезда полиции по адресам.

Поступавшие вопросы касались разных жизненных ситуаций. По каждому обращению обеспечивалось рассмотрение, предоставлялись необходимые разъяснения, а там, где требовалось, принимались конкретные меры реагирования и подключались профильные службы.

- Хотим подчеркнуть: профилактика семейно-бытового насилия - это не только задача полиции. Здесь важна позиция каждого из нас. Не нужно оставаться равнодушными, если вы слышите крики за стеной, знаете о проблемах в соседской семье или видите, что кому-то нужна помощь.

Не бойтесь сообщать о таких фактах. Не оставайтесь в стороне. Даже если вы не уверены, является ли ситуация правонарушением, сообщите нам - мы разберемся и поможем определить дальнейшие действия.

Акция показала востребованность открытого и доступного формата взаимодействия. Социальные сети стали не только площадкой для получения консультаций, но и реальным каналом выявления проблемных ситуаций и оказания адресной помощи.

Мы открыты для обращений и готовы к диалогу. Наша задача – не просто принять сообщение, а услышать человека и помочь ему. Мы рядом. Спросите нас, - отметила начальник управления комитета административной полиции МВД Акмарал Серикбаева.