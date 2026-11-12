Закон и порядок: МВД ликвидировало масштабную схему автомошенничества

Министерство внутренних дел пресекло деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве с автомобилями.

Злоумышленники оформляли автомобили в залог на подставных лиц через банки второго уровня и микрокредитные организации. После получения автомобилей их вывозили за пределы Казахстана для последующей перепродажи.

По предварительным данным, таким способом за границу было вывезено 56 автомобилей.

Для пресечения преступной деятельности Министерство внутренних дел провело оперативные мероприятия одновременно в десяти регионах страны.

В результате 48 человек доставлены в органы полиции. В их числе — 6 предполагаемых организаторов преступной группы, которые водворены в изолятор временного содержания.

Проведенные мероприятия позволили пресечь дальнейшую деятельность группы и предотвратить новые факты мошенничества.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дела и принимаются меры по розыску вывезенных автомобилей.

Расследование находится на контроле МВД.

Министерство внутренних дел, продолжая реализацию концепции “Закон и порядок”, призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.