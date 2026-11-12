Полиция проверяет состояние дорог возле школ в Павлодарской области

В Павлодарском районе сотрудники полиции проводят систематическую проверку улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений.

Особое внимание уделяется условиям, от которых напрямую зависит безопасность юных участников дорожного движения: состоянию дорожных знаков и разметки, пешеходных переходов, искусственных неровностей, уличного освещения, тротуаров и подходов к школам.

По итогам обследований выявленные недостатки доводятся до сведения ответственных организаций. В их адрес направляются предписания для своевременного устранения нарушений и приведения дорожной инфраструктуры в надлежащее состояние.

Безопасность детей начинается с нашей общей ответственности.

Полиция призывает водителей проявлять повышенную осторожность вблизи учебных заведений, соблюдать скоростной режим и быть готовыми к неожиданному появлению детей на дороге.

Пусть дорога в школу и домой будет безопасной для каждого ребенка.