Полицейские провели профилактическую встречу со студентами университета в области Жетысу

В рамках реализации концепции “Закон и порядок” сотрудники департамента полиции области Жетысу провели профилактическую встречу со студентами Жетысуского университета имени И. Жансугурова.

В мероприятии приняли участие сотрудники следственного управления, управления по противодействию киберпреступности и управления по противодействию наркопреступности.

В ходе встречи полицейские рассказали студентам об ответственности за совершение правонарушений, современных схемах интернет-мошенничества, способах защиты персональных данных, а также о правовых последствиях незаконного оборота наркотических средств.

Особое внимание было уделено предупреждению вовлечения молодежи в преступную деятельность, в том числе через социальные сети и мессенджеры.

Встреча прошла в формате открытого диалога. Студенты смогли задать интересующие вопросы и получить разъяснения специалистов.

Подобные мероприятия направлены на повышение правовой грамотности молодежи, формирование ответственного отношения к закону и предупреждение правонарушений в студенческой среде.