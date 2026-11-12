МВД усиливает работу по защите молодежи от криминального влияния

Министерство внутренних дел продолжает системную работу по предупреждению преступности среди подростков и молодежи. Основное внимание уделяется профилактике, своевременному выявлению угроз и недопущению вовлечения молодых людей в криминальную среду.

С начала года полицейские провели более двух тысяч профилактических мероприятий в школах, колледжах и других организациях образования. Особое внимание уделяется предупреждению вымогательств, распространению криминальной идеологии и романтизации преступного образа жизни.

- Наряду с профилактикой принимаются меры по пресечению деятельности лиц и групп, оказывающих негативное влияние на молодежь. В текущем году в регионах выявлено свыше 40 таких групп. За различные преступления и правонарушения задержаны более 100 человек.

Отдельная работа ведется по защите школьников и студентов от вымогательств. Пресечена деятельность четырех групп, совершавших такие преступления в отношении несовершеннолетних.

Одновременно полиция противодействует организованным преступным группировкам, в том числе стремящимся вовлечь молодых людей в противоправную деятельность. С начала года возбуждено 47 уголовных дел, связанных с ОПГ. К уголовной ответственности привлекаются более 240 лидеров и участников преступных групп.

Принимаемые меры позволяют своевременно выявлять криминальные угрозы, пресекать противоправную деятельность и защищать молодежь от преступного влияния, - отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

МВД продолжит эту работу совместно с организациями образования, родителями и общественностью. Приоритетом остается предупреждение правонарушений на ранней стадии и создание безопасной среды для подрастающего поколения в рамках принципа "Закон и Порядок".