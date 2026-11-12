В рамках реализации концепции “Закон и порядок” и проекта “Айқын нәтиже” в средней школе № 11 города Экибастуза состоялось познавательное мероприятие, направленное на повышение правовой грамотности учащихся и формирование уважительного отношения к закону.

В мероприятии принял участие заместитель начальника управления полиции города Экибастуза Нургазы Жамшитов. Он обратился к школьникам с напутственными словами, пожелав им успехов в учебе, крепкого здоровья, верных друзей, новых достижений и уверенности в собственных силах.

Для ребят организовали насыщенную программу. В ходе правового квеста школьники проверили свои знания о правах и обязанностях, правилах безопасного поведения и ответственности за совершение правонарушений.

Не меньший интерес вызвали спортивные эстафеты, в которых участники продемонстрировали скорость, ловкость, командный дух и взаимовыручку. Веселые конкурсы и активные задания подарили детям положительные эмоции и хорошее настроение.

Подобные мероприятия являются важной составляющей профилактической работы. Они помогают формировать правовую культуру подрастающего поколения, воспитывать чувство ответственности, гражданскую сознательность и уважение к закону.

Полиция продолжает укреплять взаимодействие с образовательными учреждениями, уделяя особое внимание правовому воспитанию молодежи и предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних.