Полиция задержала подозреваемого в краже 36 лошадей в ЗКО

В Западно-Казахстанской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже 36 лошадей общей стоимостью более 14 млн тенге.

Сотрудники управления криминальной полиции ДП Западно-Казахстанской области совместно с сотрудниками Каратобинского и Сырымского районных отделов полиции провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых был задержан 48-летний житель одного из районов области, подозреваемый в совершении кражи скота.

В ходе расследования установлено, что подозреваемый угонял лошадей со свободного выпаса, загонял их на территорию своего двора, а затем продавал в южные регионы страны.

В настоящее время полиция установила причастность подозреваемого к краже 36 голов лошадей общей стоимостью более 14 млн тенге.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Расследование продолжается. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям. Иная информация согласно статье 201 УПК разглашению не подлежит.

Согласно законодательству, за кражу скота предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Полиция рекомендует владельцам скота не оставлять животных без присмотра, своевременно проводить их идентификацию и устанавливать GPS-трекеры. Эти меры позволят предотвратить кражи и оперативно установить местонахождение пропавшего или похищенного скота.