Мужество, долг и верность присяге: в Алматы проходит фестиваль полицейских героев

В Алматы проходит ежегодная республиканская акция МВД “Қазіргі заман қаһарманы”, посвященная сотрудникам полиции, проявившим мужество, самоотверженность и гражданскую ответственность при спасении человеческих жизней.

Масштабное мероприятие ежегодно объединяет представителей органов внутренних дел со всей страны. В этом году площадкой проведения стал Алматы. Участниками стали ветераны органов внутренних дел, руководство и сотрудники департамента полиции Алматы, а также герои акции из разных регионов Казахстана.

Торжественная программа началась с церемонии возложения цветов к памятнику сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга. Участники почтили память тех, кто ценой собственной жизни защищал безопасность граждан и общественный порядок.

Выступая на открытии, начальник департамента полиции Алматы Айдын Кабдулдинов подчеркнул особую значимость сохранения памяти, уважения к ветеранам и признания заслуг современных сотрудников полиции.

— Подвиг не измеряется только наградами. Настоящее мужество проявляется в способности в трудную минуту принять ответственное решение, не отступить перед опасностью и поставить жизнь другого человека выше собственной. Именно такие поступки раскрывают истинный смысл полицейской службы. Сегодняшние герои — достойный пример для молодого поколения и наглядное подтверждение того, что служение Закону и Отечеству начинается с ответственности за человека, — отметил Айдын Кабдулдинов.

Отдельное внимание в рамках акции уделяется преемственности поколений. Опыт ветеранов, их преданность профессии и верность служебным традициям остаются важной основой развития современной полиции.

Акция “Қазіргі заман қаһарманы” призвана не только отметить мужество сотрудников, но и укрепить в обществе уважение к людям, для которых защита человеческой жизни, безопасность граждан и верность служебному долгу являются безусловными приоритетами.