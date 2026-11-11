В Жамбылской области в ходе ночных рейдов полицейские выявили 182 административных правонарушения. Большая часть из них связана с нахождением несовершеннолетних на улицах в ночное время без сопровождения законных представителей.

В ночь на 9 и 10 ноября сотрудники полиции проверили развлекательные заведения, улицы и общественные места региона. Основная цель мероприятий — предупреждение правонарушений среди подростков и обеспечение безопасности детей.

В ходе рейдов установлено 146 фактов нахождения несовершеннолетних в ночное время без сопровождения законных представителей. Кроме того, зарегистрировано 25 фактов ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию детей, 6 фактов допуска несовершеннолетних в развлекательные заведения и 5 фактов мелкого хулиганства, совершенного подростками.

Так, во время проверки одного из развлекательных клубов Тараза около 04:30 был выявлен несовершеннолетний. В отношении владельца заведения составлен административный протокол.

За правонарушениями несовершеннолетних нередко стоит дефицит родительского внимания и эмоциональной поддержки. Подростки, оставшиеся без должного внимания взрослых, зачастую чувствуют себя одинокими и пытаются привлечь к себе внимание через противоправные поступки. Именно поэтому детям особенно важно чувствовать поддержку родителей, их участие и заинтересованность в их жизни.

— За безопасность детей отвечают не только сотрудники полиции, но и, прежде всего, родители. Каждый родитель должен знать, где находится его ребенок, с кем общается и как проводит свободное время. Контроль за досугом несовершеннолетних — важная составляющая их безопасности, — отметил заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области Асет Оспанов.