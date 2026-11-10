Трижды помог появиться на свет детям: невероятная история ветерана полиции из Астаны

За годы службы ветеран полиции привык обеспечивать безопасность на дорогах столицы. Однако трижды обстоятельства складывались так, что ему приходилось выполнять совсем другую миссию — помогать появиться на свет новой жизни.

Бахыт Алимкулов — в прошлом командир взвода полка дорожно-патрульной полиции департамента полиции Астаны и отец пятерых детей. На службу он поступил в 2003 году, начав карьеру младшим инспектором дорожной полиции.

Особое место в его служебной биографии занимают три случая, когда ему приходилось помогать принимать роды.

Впервые это произошло зимой 2008 года на посту “Торгай” на Астраханской трассе. Пока ожидали скорую помощь, роды начались прямо в автомобиле УАЗ. Бахыт вместе с фельдшером помог принять ребенка.

Примерно через месяц ситуация повторилась. Из-за сильного бурана женщина не могла своевременно попасть к медикам. Полицейские доставили ее в комнату отдыха на посту и помогли до приезда скорой.

Третий случай произошел летом 2015 года на посту “Иртыш” в направлении Косшы. Роды начались у девушки, находившейся в автомобиле Audi. Бахыт оставался рядом, поддерживал ее и помогал до прибытия медиков. Позднее женщина предложила ему выбрать имя для новорожденного сына. Так мальчика назвали Агабеком.

— Конечно, страх есть всегда. Но главной целью было помочь девушке, матери, помочь младенцу. Думаю, любой полицейский на моем месте поступил бы так же, — вспоминает Бахыт.

Он отмечает, что во всех трех случаях рядом были коллеги, с которыми они действовали сообща. Для него эти истории стали примером взаимовыручки и ответственности.

Сегодня Бахыт Алимкулов находится на заслуженном отдыхе. За пределами службы он — отец пятерых детей. С бывшими сослуживцами продолжает поддерживать отношения и с теплотой вспоминает годы совместной работы.

История Бахыта Алимкулова показывает, что служба в полиции — это не только обеспечение правопорядка. Иногда это возможность оказаться рядом с человеком в самый важный момент его жизни. За годы службы ему трижды довелось стать частью истории появления на свет новой жизни.