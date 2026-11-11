Опасная съемка обернулась ответственностью для участников свадебного кортежа в Уральске

С помощью камер видеонаблюдения ЦОУ был выявлен факт нарушения ПДД на мосту Депо в Уральске.

Установлено, что двое молодых людей высовывались из люков двух автомобилей Toyota Alphard, входивших в состав свадебного кортежа, и снимали на фото и видео следовавшие позади автомобили.

Несмотря на интенсивное движение в вечерний час пик, находясь на мосту, молодые люди не только высовывались из люков автомобилей, но и сильно наклонялись наружу, вытягивая руки, чтобы получить эффектные кадры. Подобные действия создавали угрозу не только для их собственной жизни и здоровья, но и для других участников дорожного движения.

Сотрудники полиции незамедлительно остановили указанные автомобили и провели проверку.

В ходе проверки установлено, что оба автомобиля не были зарегистрированы в установленном порядке. Кроме того, выяснилось, что один из водителей повторно совершил аналогичное административное правонарушение.

В отношении водителей составлены административные протоколы за управление незарегистрированными транспортными средствами, а также за допущение высовывания пассажиров из люков автомобилей. Транспортные средства водворены на специализированную стоянку. Мобилографы, совершавшие опасные действия, также привлечены к административной ответственности.

Возраст нарушителей составляет 24–25 лет. С ними проведена разъяснительная беседа о последствиях подобных действий.

Полиция напоминает: ради эффектных кадров для социальных сетей нельзя подвергать опасности ни собственную жизнь, ни жизнь окружающих.