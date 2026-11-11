Сомнительная подработка в интернете может обернуться участием в распространении наркотиков, а передача банковских данных посторонним — вовлечением в противоправные схемы. О том, как распознать опасные предложения и избежать необдуманных решений, говорили на акции LEGAL TALK “Государство и молодежь” в Семее.

Встреча состоялась в рамках недели мероприятий по продвижению идеологии “Закон и Порядок”. Ее участниками стали представители всех колледжей города. Со студентами встретились сотрудники департамента полиции области Абай, департамента экономических расследований и представители областного акимата.

Начальник управления общественной безопасности Ержан Акбаев обратил внимание на риски вовлечения молодых людей в наркопреступность. Стремление быстро заработать, особенно при отсутствии стабильного дохода, может сделать их уязвимыми перед предложениями наркоторговцев.

По озвученным данным, из 171 выявленного наркопреступления в области Абай 30 совершены молодыми людьми в возрасте от 18 до 35 лет. Десять из них связаны с распространением запрещенных веществ путем закладок.

Студентам напомнили: за обещаниями “быстрых денег” могут скрываться действия, влекущие уголовную ответственность. Поэтому к предложениям о подработке в социальных сетях и мессенджерах необходимо относиться критически, не передавать посторонним персональные данные, банковские реквизиты и SMS-коды.

Отдельно участники обсудили предупреждение драк и травли, противодействие экономическим преступлениям и безопасное поведение в интернете. Молодежь призвали не поддаваться давлению окружающих и оценивать последствия своих поступков, в том числе в виртуальном пространстве.

Главный посыл встречи — личная ответственность за свой выбор. Отказ от сомнительного предложения, участия в травле или конфликте помогает сохранить безопасность и собственное будущее.