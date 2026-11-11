Республиканская акция "Образцовый водитель – 2026" прошла в Актобе

В Актобе состоялась республиканская акция “Образцовый водитель – 2026” с участием сотрудников полиции и юных инспекторов дорожного движения средней школы № 30.

Основная цель акции — отметить водителей, которые неукоснительно соблюдают Правила дорожного движения и отличаются высокой культурой вождения, повысить ответственность участников дорожного движения и предупредить дорожно-транспортные происшествия.

В ходе профилактического мероприятия сотрудники полиции останавливали водителей и проводили разъяснительную работу о необходимости соблюдения требований безопасности на дорогах. Юные инспекторы дорожного движения средней школы № 30 также приняли активное участие в акции, напоминая водителям о важности соблюдения ПДД.

В рамках акции более 10 водителей, которые с начала года не допускали нарушений Правил дорожного движения и не становились участниками дорожно-транспортных происшествий, были отмечены благодарственными письмами от имени руководства департамента полиции Актюбинской области и памятными подарками.

Подобные инициативы направлены на поощрение ответственных водителей, формирование культуры взаимного уважения на дорогах и повышение безопасности дорожного движения.