130 несанкционированных свалок ликвидировано в ВКО

В Восточно-Казахстанской области продолжается работа по наведению порядка и ликвидации несанкционированных свалок в рамках республиканской экологической акции “Таза Қазақстан”.

На постоянной основе в регионе работают 16 мобильных групп, в состав которых входят сотрудники территориальных подразделений департамента полиции Восточно-Казахстанской области и представители местных исполнительных органов. Основная задача — поддержание чистоты в населенных пунктах, предупреждение нарушений правил благоустройства и формирование ответственного отношения граждан к окружающей среде.

Особое внимание уделяется выявлению и ликвидации несанкционированных мест складирования отходов, в том числе на территориях контейнерных площадок, где нередко скапливается крупногабаритный мусор.

Так, сотрудники полиции совместно с представителями центра территориального управления провели мероприятия по устранению скоплений отходов на территории областного центра. На указанных участках проведены работы по очистке территорий от крупногабаритного мусора.

Всего с начала проведения акции в Восточно-Казахстанской области выявлено 155 несанкционированных свалок, из которых 130 уже ликвидированы совместно с местными исполнительными органами.

Кроме того, с начала года в регионе выявлено 7 225 административных правонарушений в сфере благоустройства. В адрес местных исполнительных органов и юридических лиц внесено 80 представлений об устранении причин и условий, способствующих нарушениям законодательства в данной сфере.

Работа в рамках акции “Таза Қазақстан” продолжается. Департамент полиции Восточно-Казахстанской области совместно с местными исполнительными органами принимает меры по поддержанию чистоты и порядка в населенных пунктах региона.