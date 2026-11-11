Цифровой контроль 24/7: камеры помогли раскрыть 150 преступлений в ВКО

Сегодня безопасность региона обеспечивается не только присутствием полицейских на улицах, но и технологиями, которые позволяют видеть, анализировать и оперативно реагировать на происходящее.

В Восточно-Казахстанской области цифровые системы видеонаблюдения стали одним из ключевых инструментов работы полиции.

За 10 месяцев 2026 года с помощью камер видеонаблюдения раскрыто 150 преступлений и выявлено 23 462 административных правонарушения. В поле зрения цифровых систем попадают самые разные нарушения: от несоблюдения правил дорожного движения до мелкого хулиганства, распития алкоголя в общественных местах и нарушений правил благоустройства.

Сегодня к Центру оперативного управления ДП ВКО и дежурным частям территориальных подразделений подключено свыше 9 000 камер. Они обеспечивают непрерывное наблюдение за оперативной обстановкой, помогая сотрудникам полиции своевременно выявлять происшествия и устанавливать причастных к ним лиц.

Отдельное направление — интеллектуальное распознавание лиц. В Усть-Каменогорске работают 300 камер с такой функцией. С начала года благодаря системе установлено 198 лиц, находившихся в розыске.

За цифровым контролем стоит ежедневная работа сотрудников Центра оперативного управления. В круглосуточном режиме они принимают сообщения, анализируют поступающую информацию, отслеживают обстановку и координируют действия полицейских нарядов.

За 10 месяцев на пульт “102” поступило 117 391 сообщение. Это на 20,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Обратиться за помощью к полиции сегодня можно несколькими способами: позвонив по номеру “102”, воспользовавшись мобильным приложением “102”, сервисом “Закон и Порядок” в приложениях Halyk и Kaspi либо системой “Тревожная кнопка SOS”.

Цифровизация меняет подход к обеспечению правопорядка: позволяет быстрее получать информацию, точнее определять место происшествия и эффективнее организовывать работу полицейских нарядов. Но технологии — это прежде всего инструмент, результативность которого зависит от профессионализма людей.

Именно поэтому за каждым сигналом, зафиксированным нарушением и раскрытым преступлением стоит слаженная работа сотрудников, которые круглосуточно следят за безопасностью жителей и гостей Восточно-Казахстанской области.