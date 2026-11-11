Запуск фейерверка в центре Талдыкоргана привел к ответственности местного жителя
В Талдыкоргане группа молодых людей решила необычным способом поздравить друга с праздником, запустив фейерверк прямо в центре города.
Нарушение было зафиксировано камерами видеонаблюдения Центра оперативного управления. Сотрудники полиции оперативно установили 23-летнего местного жителя, который был привлечен к административной ответственности.
Полиция напоминает: праздничные мероприятия не должны нарушать общественный порядок, покой граждан и создавать угрозу безопасности окружающих.
Закон и порядок — ответственность каждого!