Запуск фейерверка в центре Талдыкоргана привел к ответственности местного жителя

В Талдыкоргане группа молодых людей решила необычным способом поздравить друга с праздником, запустив фейерверк прямо в центре города.

Нарушение было зафиксировано камерами видеонаблюдения Центра оперативного управления. Сотрудники полиции оперативно установили 23-летнего местного жителя, который был привлечен к административной ответственности.

Полиция напоминает: праздничные мероприятия не должны нарушать общественный порядок, покой граждан и создавать угрозу безопасности окружающих.

Закон и порядок — ответственность каждого!