11 заведений — 167 вызовов: полиция взяла на контроль проблемную зону в центре Алматы

С начала года в полицию поступило 167 вызовов по адресу, где расположены 11 увеселительных заведений.

Речь идет о заведениях, расположенных по проспекту Назарбаева, 120 и 124. Среди них — бары, кафе и другие увеселительные заведения.

Вопрос остается на контроле полиции. Причина — многочисленные обращения и сигналы от жителей близлежащих домов, которые жалуются на нарушения общественного порядка и шум в районе заведений.

С начала 2026 года по выявленным фактам полицейскими составлено 257 административных протоколов.

Кроме того, руководителям заведений направлены представления об устранении причин и условий, способствующих совершению уголовных и административных правонарушений.

Однако не во всех случаях принятые меры оказались достаточными. За непринятие мер либо непредоставление информации о выполненной работе в отношении руководителей заведений составлено еще 11 административных протоколов.

— Данный участок находится на особом контроле полиции. Мы реагируем не только на уже совершенные правонарушения, но и на обращения жителей, которые сигнализируют о нарушении тишины и общественного порядка. Владельцы и руководители заведений должны понимать: организация работы увеселительного заведения предполагает и ответственность за безопасность и порядок на прилегающей территории.

Наша задача — обеспечить комфорт и безопасность граждан, проживающих в близлежащих домах. Поэтому профилактические и контрольные мероприятия в отношении заведений, где регулярно фиксируются нарушения, будут продолжены, — резюмировал начальник управления общественной безопасности департамента полиции города Алматы Тимур Ногайбаев.