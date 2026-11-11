В МВД прошла конференция, посвященная Дню ветеранов органов внутренних дел

В Министерстве внутренних дел под председательством министра состоялась конференция "Заң мен Тәртіп: аға буын өнегесі - жас буынға бағдар", посвященная Дню ветеранов органов внутренних дел.

Главной темой встречи стали развитие института наставничества, привлечение ветеранов к воспитанию молодых сотрудников полиции и укрепление преемственности поколений.

В конференции приняли участие ветераны МВД, бывшие руководители ведомства, представители советов ветеранов и наставников, руководители подразделений и служб органов внутренних дел.

В последние годы работа с ветеранами в системе МВД получила новый импульс. В прошлом году впервые был учрежден День ветеранов МВД, который ежегодно отмечается 10 ноября. Однако внимание к старшему поколению не ограничивается памятными датами и торжественными встречами. Одним из главных направлений стало развитие института наставничества. В системе МВД действуют 68 советов наставников. При этом принципиально меняется сам подход к передаче профессионального опыта. Ветераны, посвятившие десятилетия службе, непосредственно закрепляются за молодыми сотрудниками полиции в качестве наставников. Они помогают им освоиться в профессии, делятся практическими знаниями, учат принимать решения в сложных ситуациях, соблюдать служебную дисциплину и сохранять верность присяге. Таким образом, многолетний опыт старшего поколения становится не просто частью истории ведомства, а реальным инструментом подготовки современных полицейских.

На конференции особое внимание уделено роли сотрудников полиции в реализации принципа "Закон и Порядок". Каждый полицейский является непосредственным проводником этого принципа в повседневной жизни. Именно по его поведению, отношению к людям и готовности прийти на помощь граждане судят о государстве.

Поэтому задача наставников - не только передать молодым сотрудникам профессиональные навыки, но и воспитать в них уважение к закону, честность, дисциплину и ответственность перед обществом.

Еще одной важной инициативой стало проведение конкурса "Наставник и молодой сотрудник". В течение года будет оцениваться совместная работа наставника и закрепленного за ним молодого полицейского. Лучшие пары планируется награждать в следующий День ветеранов. Такой подход позволит оценивать наставничество не по количеству проведенных встреч, а по реальным результатам профессионального становления молодых сотрудников.

В ходе конференции также обсуждены вопросы социальной поддержки ветеранов, укрепления взаимодействия ветеранских организаций с территориальными подразделениями ОВД и дальнейшего развития наставничества.

Министр подчеркнул необходимость постоянной заботы о ветеранах, особенно о тех, кто нуждается в медицинской, социальной и иной поддержке.

Главный смысл проводимой работы - ветераны должны оставаться активными участниками жизни органов внутренних дел, а их знания и опыт служить воспитанию нового поколения полицейских.

В рамках мероприятий, посвященных Дню ветеранов МВД, также состоялась церемония возложения цветов к Мемориальному комплексу МВД в память о сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга.

Особенностью церемонии стало участие сразу четырех поколений защитников правопорядка. В одном строю плечом к плечу встали воспитанники полицейских классов "Жас сақшы", курсанты ведомственных учебных заведений, действующие сотрудники и ветераны органов внутренних дел.

Четыре поколения. Одна история. Одна общая ответственность за безопасность страны.

Участники церемонии почтили память погибших коллег, возложили гирлянду и цветы к мемориалу. Торжественным маршем прошли представители разных поколений сотрудников органов внутренних дел.

Праздничные мероприятия завершились торжественной концертной программой, посвященной ветеранам МВД. Со сцены прозвучали известные произведения о службе, долге, мужестве и верности профессии.

В рамках праздничных мероприятий также состоялось чествование ветеранов органов внутренних дел. Им были вручены награды и памятные подарки.

Память о погибших, уважение к ветеранам и воспитание достойной смены - неразрывные части одной службы. Именно эту связь поколений символизировал строй, объединивший тех, кто только готовится служить закону, тех, кто защищает правопорядок сегодня, и тех, кто посвятил этому всю свою жизнь.