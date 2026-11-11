Дроны помогают пресекать опасные маневры водителей в области Жетысу

Сотрудники департамента полиции области Жетысу продолжают активно использовать беспилотные летательные аппараты для контроля за соблюдением правил дорожного движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий.

Особое внимание уделяется выявлению грубых нарушений ПДД, представляющих серьезную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. В их числе — выезд на полосу встречного движения, опасные обгоны, пересечение сплошной линии разметки и другие маневры, способные привести к трагическим последствиям.

Использование дронов позволяет полицейским контролировать дорожную обстановку с воздуха, своевременно фиксировать опасные действия водителей и принимать предусмотренные законом меры в отношении нарушителей.

Главная цель проводимой работы — не только выявление нарушений, но и предупреждение аварий, сохранение человеческих жизней.

Полиция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, отказаться от рискованных маневров и помнить, что даже одна ошибка за рулем может стоить человеческой жизни.

Безопасность на дорогах начинается с ответственности каждого водителя!