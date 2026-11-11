В Казахстане ежегодно проводится национальный конкурс “Мерейлі отбасы” — значимый общественный проект, направленный на укрепление института семьи, популяризацию традиционных семейных ценностей, повышение роли родителей в воспитании подрастающего поколения и сохранение преемственности поколений.

Павлодарскую область на республиканском уровне в этом конкурсе достойно представила семья Исабека Кенжебаева, помощника участкового инспектора полиции ООБ отдела полиции Актогайского района. Главная цель конкурса — выявить и отметить семьи, которые являются положительным примером крепких семейных отношений, трудолюбия, взаимоуважения, духовно-нравственного воспитания и активной общественной позиции.

Участие в конкурсе предполагало серьезную подготовительную работу. Семьям необходимо было представить подробную историю своего рода, рассказать о жизненном пути родителей, семейных традициях, достижениях детей и внуков, профессиональных успехах, общественной деятельности и вкладе в развитие родного края.

Семья Кенжебаевых подготовила и представила полный пакет конкурсных материалов: семейную летопись, сведения о достижениях членов семьи, фотографии разных поколений, документы и награды, материалы о семейных традициях, родословную и видеопрезентацию. Все представленные материалы отражали историю семьи, ее жизненные принципы, духовные ценности и многолетний опыт воспитания достойного поколения.

История семьи началась в 1982 году. В ноябре этого года Бектемир и Шайза Кенжебаевы создали семью. За 44 года совместной жизни супруги воспитали пятерых детей — четырех сыновей и дочь. Сегодня их семейное счастье продолжается в судьбах десяти внуков.

Основой семейного уклада являются взаимное уважение, трудолюбие, любовь к родной земле, почитание старших и забота о младших. Особое внимание супруги уделяют воспитанию внуков, их образованию, духовному и физическому развитию.

В семье бережно хранятся национальные традиции и обычаи. Одной из добрых семейных традиций является пятничный дастархан, объединяющий родных и близких. Семья также известна своим гостеприимством, добрыми делами и стремлением передавать молодому поколению лучшие нравственные качества.

За неполные 20 лет службы в полиции участковый Кенжебаев успел многому научиться. Свою профессию он полюбил с первых дней и не утратил этого отношения до сих пор. По-прежнему гордится службой и относится к ней с теплотой. “Наша работа — спокойствие граждан” — таково кредо Исабека Кенжебаева.

Супруга Айнаш работает в школе учителем начальных классов и заместителем директора по воспитательной работе. Старшая дочь Жансая — студентка второго курса, сын Саят и дочь Айару — учащиеся школы. Семья Кенжебаевых — дружная и благополучная, в ней особое внимание уделяется воспитанию детей, их образованию, развитию и формированию гражданской ответственности. Благодаря заботе и поддержке родителей дети растут образованными, культурными и целеустремленными.

Победа в национальном конкурсе “Мерейлі отбасы – 2026” стала результатом достойного представления семейной истории, многолетнего родительского труда, крепких семейных устоев и преемственности поколений.

— Для меня самое главное в семье — это сплоченность. Когда в семье есть единство, любовь и взаимопонимание, тогда и жизнь прекрасна. Всевышний подарил мне огромное счастье — большую семью, любимую работу и прекрасных детей. И сегодняшняя награда для меня — прежде всего общая победа, победа всей нашей большой и дружной семьи. Для меня нет ничего дороже, чем видеть, как в нашей семье все живут в любви, уважении и заботе друг о друге. Именно в этом и заключается настоящее семейное счастье, — делится Исабек Кенжебаев.

Эта высокая награда стала не только личной гордостью семьи Кенжебаевых, но и предметом гордости жителей села Ауелбек, Актогайского района и всей Павлодарской области.

Семья Кенжебаевых — это пример того, что настоящая ценность семьи заключается в единстве, любви, уважении, достойном воспитании детей и сохранении духовного наследия народа.