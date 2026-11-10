Водителей большегрузов обязали убрать мусор после стоянки в Петропавловске

В несанкционированную свалку превратили водители место стоянки двух большегрузов Shacman в Петропавловске.

Вдоль обочины по улице Набережной, вблизи автомойки, скопились горы мусора. Полицейские выявили нарушение в ходе рейда в рамках общенациональной экологической кампании “Таза Қазақстан”.

Владельцы установлены. Полицейские уведомили их о необходимости прибыть для оформления материалов. По факту нарушения правил благоустройства будет вынесено предупреждение. Кроме того, водители должны будут убрать за собой весь мусор.

Еще один факт выявлен в поселке Борки, на улице Зеленой. Владелец участка после сноса старых строений не вывез мусор. В отношении него составлен административный протокол за повторное нарушение в течение года.

Полицейские подчеркивают, что работа в рамках “Таза Қазақстан” ведется на постоянной основе, в тесном взаимодействии с другими государственными органами, общественниками и неравнодушными людьми.

С начала кампании на территории Северо-Казахстанской области составлено уже свыше 14 тысяч протоколов за нарушения правил благоустройства. Чистота и санитарное благополучие в населенных пунктах — важная составляющая реализации концепции “Закон и порядок”.