Нарушил тишину ради праздника: житель столицы привлечен к ответственности

В Астане продолжается работа по выявлению и пресечению нарушений общественного порядка, в том числе фактов использования пиротехнических изделий в ночное время.

Один из таких случаев произошел на территории жилого комплекса. 35-летний мужчина решил отметить рождение ребенка, устроив фейерверк прямо между жилыми домами, под окнами многоэтажек.

Как установили полицейские, праздничное мероприятие сопровождалось громкими звуками пиротехники, которые нарушили покой жителей близлежащих домов.

В отношении мужчины составили административные протоколы за мелкое хулиганство и нарушение тишины. По решению суда ему назначено административное взыскание в виде ареста сроком на пять суток.

Полиция напоминает: использование пиротехнических изделий с нарушением общественного порядка и покоя граждан влечет установленную законом ответственность. Праздничные мероприятия не должны становиться причиной неудобств для окружающих.