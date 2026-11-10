В Щучинске сотрудники полиции помогли родителям оперативно доставить в больницу маленького ребенка, которому срочно требовалась медицинская помощь. Из-за плотного транспортного потока семья не могла быстро добраться до медицинского учреждения.

— Наш малыш перестал дышать. Мы с мужем в панике бросились в больницу, но попали в затор. Ребенок был без одежды, я выбежала в одних носках — нам было не до всего, кроме спасения малыша. Каждая секунда была на счету, — с такими воспоминаниями о пережитом поделилась жительница Щучинска, которой 8 ноября вместе с семьей пришлось столкнуться с чрезвычайной ситуацией.

В этот момент на улице Ауэзова находился патрульный экипаж в составе старшего инспектора полиции Бекжана Искендір и его напарника — инспектора полиции Нуржана Курмангожина. Полицейские заметили автомобиль, из которого выбежала встревоженная женщина с ребенком на руках.

Оценив ситуацию, сотрудники полиции незамедлительно пришли на помощь. Они пересадили женщину с малышом в служебный автомобиль и, включив проблесковые маячки и звуковой сигнал, оперативно доставили их в больницу.

Позже женщина опубликовала в социальной сети Instagram слова благодарности в адрес полицейских.

— Вы помогли нам в момент, когда мы больше всего нуждались в помощи. Мы никогда не забудем ваш поступок! Благодарим за помощь в самый страшный момент нашей жизни. Низкий поклон за ваши добрые сердца и человечность, — написала жительница области.

По словам сотрудников полиции, подобные ситуации в их служебной практике возникают нередко. В такие моменты особенно важно быстро оценить обстановку, не поддаваться панике и принять необходимые меры, обеспечив при этом безопасность других участников дорожного движения.