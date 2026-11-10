За порчу общего имущества житель Усть-Каменогорска получил пять суток ареста
В Усть-Каменогорске 45-летний местный житель привлечен к административной ответственности за порчу стены в подъезде многоквартирного дома.
Мужчина разрисовал стену краской, испортив имущество, предназначенное для общего пользования жильцов.
По решению суда правонарушителю назначено административное взыскание в виде ареста сроком на пять суток.
Полиция напоминает: подъезды, фасады зданий и другие общественные пространства — не место для самовольных рисунков и надписей. Подобные действия не только портят внешний вид городской среды, но и нарушают права других граждан на комфортное и безопасное проживание.
Каждый должен понимать: порча общего имущества влечет предусмотренную законом ответственность.
Принцип “Закон и порядок” един для всех.