За порчу общего имущества житель Усть-Каменогорска получил пять суток ареста

В Усть-Каменогорске 45-летний местный житель привлечен к административной ответственности за порчу стены в подъезде многоквартирного дома.

Мужчина разрисовал стену краской, испортив имущество, предназначенное для общего пользования жильцов.

По решению суда правонарушителю назначено административное взыскание в виде ареста сроком на пять суток.

Полиция напоминает: подъезды, фасады зданий и другие общественные пространства — не место для самовольных рисунков и надписей. Подобные действия не только портят внешний вид городской среды, но и нарушают права других граждан на комфортное и безопасное проживание.

Каждый должен понимать: порча общего имущества влечет предусмотренную законом ответственность.

Принцип “Закон и порядок” един для всех.