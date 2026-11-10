Акцию "Книги против наркотиков" провели для студентов в Павлодаре

В Павлодарской областной универсальной научной библиотеке имени Султанмахмута Торайгырова прошла информационно-просветительская акция “Книги против наркотиков”, объединившая сотрудников подразделения по противодействию наркопреступности, библиотеки и студенческую молодежь.

В центре внимания — профилактика вовлечения подростков в наркосреду, здоровый образ жизни и безопасность молодежи в современном цифровом пространстве.

Заместитель начальника отдела по противодействию наркопреступности УП города Павлодара Айбек Алкамбек в своем выступлении подчеркнул важность формирования цифровой наркогигиены — умения распознавать опасный контент, не поддаваться на сомнительные интернет-предложения и противостоять вовлечению в незаконную деятельность через социальные сети и мессенджеры.

Для студентов также провели обзор тематической литературы, посвященной здоровому образу жизни, профилактике зависимостей и личной безопасности. Книжная выставка стала еще одним поводом поговорить о важном и задуматься о последствиях своего выбора.

Полиция напоминает: безопасность начинается с правильного выбора. Не позволяйте наркотикам украсть ваше будущее — выбирайте жизнь, свободную от зависимости!