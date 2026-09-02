Под контролем Главнокомандующего: проверена воинская часть Национальной гвардии в Жетысу

В воинской части 5514, выполняющей задачи по обеспечению общественной безопасности в центре области Жетысу, с рабочим визитом побывал Главнокомандующий Национальной гвардией МВД РК Ансаган Балтабеков.

В ходе визита Главнокомандующий ознакомился с проектом строительства нового военного городка.

Затем он посетил 1-й и 2-й батальоны, а также 3-ю роту оперативного назначения, где ознакомился с организацией боевой службы и условиями повседневной деятельности личного состава. Военнослужащие части ежедневно несут службу на улицах города, обеспечивая безопасность граждан. Выполнение этих задач требует высокой бдительности, профессиональной подготовки и ответственности.

В ходе проверки Ансаган Балтабеков осмотрел помещения для проживания военнослужащих, столовые, учебные и подготовительные классы. Также он ознакомился с работой парка военной техники.

Отдельное внимание было уделено деятельности кинологического подразделения и специального подразделения “Бүркіт”. Главнокомандующий оценил уровень боевой подготовки военнослужащих, организацию подготовки служебных собак и профессиональную выучку личного состава. Гвардейцы доложили о повседневной службе и выполнении поставленных боевых задач.

По итогам ознакомления с деятельностью воинской части Главнокомандующий подчеркнул важность создания надлежащих условий для службы личного состава и дал командованию части ряд поручений. В их числе — поиск новых возможностей для дальнейшего улучшения бытовых и служебных условий военнослужащих.