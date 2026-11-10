Противодействие скотокрадству: в области Улытау владельцам возвращено 149 голов скота

С начала года на территории области зарегистрировано 19 фактов скотокрадства. В Жанааркинском районе пресечена деятельность трех преступных групп, в состав которых входили 13 человек. В ходе расследования доказана их причастность к восьми преступлениям.

Кроме того, в целях предупреждения скотокрадства, обеспечения общественного порядка и усиления контроля за пастбищными территориями в регионе организована работа пяти передвижных полицейских постов. Сотрудники полиции осуществляют патрулирование пастбищ и прилегающих к населенным пунктам территорий, проверяют подозрительные транспортные средства и лиц, а также принимают меры по предупреждению правонарушений.

Первый заместитель начальника ДП области Улытау Ербол Кайрбеков отметил, что в противодействии скотокрадству важны как оперативная работа полиции, так и ответственность самих жителей.

— Предупреждение скотокрадства — это общая задача не только полиции, но и каждого владельца скота. Оставление животных без присмотра, несоблюдение очередности дежурства на пастбищах и непомещение скота в загоны в ночное время создают благоприятные условия для злоумышленников. Поэтому призываем жителей ответственно относиться к сохранности своего имущества. Со стороны полиции на постоянной основе проводится работа по выявлению и пресечению подобных преступлений, — отметил он.

По информации полиции, среди населения также проводятся профилактические разъяснительные мероприятия. Вместе с тем некоторые граждане игнорируют требования по организации дежурства на пастбищах и содержанию скота в загонах в ночное время.

В этой связи полиция рекомендует владельцам скота организовать дежурство на пастбищах, не оставлять животных без присмотра, в ночное время содержать их в надежно оборудованных загонах и обеспечить охрану хозяйственных построек.

В случае пропажи скота необходимо незамедлительно сообщить в полицию. Это позволит оперативно раскрыть преступление и вернуть похищенных животных законным владельцам.

Полиция призывает граждан усилить меры предосторожности и совместными усилиями противодействовать скотокрадству.